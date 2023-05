Napoli-Inter, Osimhen sarà a disposizione

Dopo la grande ansia di ieri - quando era mancato al primo allenamento della settimana per uno stato influenzale - a Luciano Spalletti torna il sorriso: Victor Osimhen torna in campo, l'attaccante nigeriano del Napoli questa mattina ha svolto l'allenamento al completo insieme con i compagni e si candida a un posto da titolare per la prossima partita contro l'Inter.

L'azzurro insegue ancora il titolo di capocannoniere del campionato dopo aver vinto lo scudetto da protagonista. Mario Rui, ancora infortunato, ha svolto lavoro personalizzato in campo. Si ferma, invece, Karim Zedadka: il terzino algerino ha fatto terapie.