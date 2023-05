Napoli-Inter, attesa Osimhen: ha l'influenza e non si allena

Una brutta notizia al rientro per Luciano Spalletti, allenatore del Napoli che ha ritrovato questa mattina la squadra in campo a Castel volturno per il primo allenamento in vista dell'Inter. Stamattina non si è allenato Victor Osimhen: il nigeriano non era con i compagni - come si legge dal report ufficiale - a causa di uno stato influenzale che sarà monitorato nelle prossime ore.

Se già domani dovesse recuperare, allora per Osimhen ci sarebbero possibilità di scendere in campo domenica contro i nerazzurri - freschi di qualificazione alla finale Champions - per difendere il titolo di capocannoniere dall'attacco di Lautaro Martinez. Altro assente è stato l'infortunato Mario Rui: per lui lavoro personalizzato in campo.