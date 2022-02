Napoli-Inter, il club chiama i tifosi: Curve a 15 euro

Saranno posti in vendita a partire dalle ore 10.00 di domani, venerdì 4 febbraio 2022, i biglietti del big match tra Napoli e Inter in programma sabato 12 febbraio allo Stadio Maradona. Una partita fondamentale per la quadra di Spalletti nella rincorsa alle vette della classifica, così importante da spingere il club a una politica di prezzi popolari: Curve a 15 e 20 euro, 35 euro per i Distinti. La capienza prevista sarà il 50% del totale (circa 27mila spettatori).

LEGGI ANCHE Napoli, si ferma Tuanzebe: Ounas rientrato e negativo

Questi i prezzi previsti:

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 10,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 15,00