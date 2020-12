I rebus legati a Mario Rui e Faouzi Ghoulam aprono a interessanti panorami di mercato per il Napoli, che non ha mai perso di vista la possibilità di inserire un terzino sinistro nei prossimi acquisti. Cristiano Giuntoli ha già messo in chiaro che a gennaio il club azzurro farà solo cessioni - probabilmente Milik e Llorente - ma se dovesse presentarsi un'occasione interessante, non ci si tirerebbe indietro.

Quell'occasione, secondo quanto riportato da Sportmediaset, potrebbe chiamarsi Emerson Palmieri, l'italo-brasiliano del Chelsea che avrebbe le caratteristiche giuste per ritrovarsi nel progetto Gattuso. L'esterno della nazionale conosce già alcuni azzurri con cui condivide lo spogliatoio della nazionale e vuole andare via da Londra per ritrovare la giusta continuità anche in vista dell'Europeo. Con il Chelsea, il Napoli ha già un discorso avviato relativo a Bakayoko, in prestito per questa stagione dai Blues.

