Napoli, Juan Jesus è il primo colpo: il difensore ex Roma a parametro 0

Il primo acquisto del Napoli per questa estate parla portoghese: è a un passo l'arrivo di Juan Jesus in azzurro. Il difensore brasiliano questa notte ha detto sì all’offerta degli azzurri per un solo anno di contratto - ha un’opzione per eventuale rinnovo di altro anno in favore del Napoli - e questa mattina ha svolto anche le visite a Villa Stuart. È atteso da Spalletti a Castel Volturno nelle prossime ore.

Il centrale difensivo trentenne era rimasto svincolato dopo l'addio alla Roma sul finale della scorsa stagione.

Proprio a Roma Juan Jesus aveva incontrato Spalletti, che l'ha chiesto al Napoli come quarta pedina del pacchetto di centrali difensivi. Dopo gli anni all'Internacional, il brasiliano era stato portato in Italia dall'Inter, con cui ha giocato dal 2012 al 2016. Quindi il passaggio alla Roma con un quinquennio in giallorosso prima della firma con il club di De Laurentiis attesa nelle prossime ore per un solo anno di contratto.