Napoli, Juan Jesus e la Supercoppa: «Ho visto una tifosa piangere, fa ancora male»

«Fa ancora male. Perdere così dopo una lotta all’ultimo pallone e mezz’ora in dieci...» Juan Jesus parla ancora della supercoppa Italiana. Via social, il difensore azzurro è tornato a commentare la sconfitta contro l'Inter dello scorso lunedi: «Uno di voi in privato mi ha mandato la foto della figlia che piange dopo la nostra sconfitta. Fa terribilmente male! Quanto avrei voluto fare ridere di felicità quella bimba e con lei tutti voi, amici miei. Quanto avrei voluto. E invece si soffre. È lo sport: si vince, si perde, si sbaglia. Ci sta.

Credo peró che si possa imparare anche da questa sconfitta e dallo spirito mostrato dai miei compagni, da quella voglia di stare insieme nelle difficoltà e combattere l’uno per l’altro. Ricominciamo da questo. Stringiamoci forte e ripartiamo» le parole sui social del difensore azzurro.