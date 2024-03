Di sicuro sarà una grande notte. Perché quando si sfidano Napoli e Juventus Fuorigrotta si trasforma. Impossibile che sia diversamente, anche se né il Napoli né la Juventus può più avere ambizioni scudetto. Poco importa, perché le due squadre hanno pur sempre obiettivi da centrare. In primis il Napoli che dopo la vittoria rotonda in casa del Sassuolo vuole davvero provare a scalare la classifica e andarsi a piazzare nelle posizioni che vogliono dire Champions League.

Per l'occasione così importante, il Maradona si veste a festa. Tutto esaurito, quindi. Con biglietti andati a ruba già prima del 6-1 al Sassuolo. Sale la febbre azzurra a Napoli, perché dopo la vittoria di Reggio Emilia l'entusiasmo che sembrava sopito negli ultimi mesi, è tornato a vibrare. Proprio dopo la vittoria sul Sassuolo Calzona aveva fatto riferimento diretto al popolo napoletano, ne ha invocato il supporto. L'allenatore sa bene la spinta che può essere data dal Maradona, soprattutto in serate speciali come quella di domani sera contro la Juventus. Anche il tifo organizzato ha già diffuso sui social e all'interno delle chat whatsapp il coro che sarà intonato prima e durante la sfida di questa sera per spingere il Napoli verso una vittoria fondamentale in vista della corsa al quarto posto.

Una serata speciale che si prospetta scoppiettante anche prima del fischio d'inizio. Perché a caricare l'ambiente e spingere con la sua musica coinvolgente delle casse del Maradona, ci sarà la top dj Deborah De Luca. Napoletana e tifosissima del Napoli, Deborah De Luca si è già esibita nell'impianto di Fuorigrotta la sorsa estate, quando ha partecipato al concerto show di Franco Ricciardi. Toccherà a lei - che più volte si è mostrata anche con la maglia del Napoli sulle spalle - caricare l'ambiente e riscaldare il pubblico in vista del big match contro la Juventus. Ha suonato nelle consolle più importanti e prestigiose del mondo e questa sera sarà proprio al Maradona per accendere la serata napoletana.

A preoccupare c'è solo un aspetto legato all'ordine pubblico. Perché nel tutto esaurito della serata fa parte anche lo spicchio di stadio adibito ai tifosi ospiti. Circa 1300 i supporter della Juventus attesi oggi aMassima allerta per le forze dell'ordine per evitare problemi o scontri prima o durante il match. I tifosi bianconeri saranno scortati fino all'ingresso del loro settore e una volta all'interno verranno tenuti d'occhio costantemente dagli agenti.