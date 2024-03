Napoli-Juventus, il bus dei bianconeri arrivato in città con Giuntoli in prima fila

24 ore prima della grande sfida, la Juventus di Massimiliano Allegri mette i piedi in città.

Il bus dei bianconeri è arrivato poco dopo le 20 al Corso Vittorio Emanuele dove alloggerà all'Hotel Parkers - come da abitudine consolidata - accompagnato dal pubblico di sempre.

Sono poco meno di una cinquantina i tifosi bianconeri presenti all'esterno della struttura alberghiera bianconera per un giorno, le sciarpe ben tese al cielo e cori chiari per la squadra di Max Allegri, attesa dall'impegno del Maradona contro gli azzurri.

Una sfida importante per entrambe: il Napoli insegue il sogno qualificazione Champions mentre la Juventus vuole portare dalla sua parte il risultato per consolidare il secondo posto e dare una sterzata agli ultimi risultati.

Il bus che arriva in città non vede in prima linea l'allenatore Allegri ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Una vecchia abitudine anche per il neo dirigente bianconero, una seduta la sua che ha sempre tenuto anche negli anni di Napoli.

Le otto stagioni in cui ha messo da parte la fede juventina per regalare spazio al suo lavoro con il Napoli.

Domani ritroverà un pezzo di passato lasciato alle spalle appena pochi mesi fa. Nel frattempo, il ds bianconero ha guidato il gruppo juventino in una città che conosce come le sue tasche: a pochi metri dalla sua attuale sede, il quartier generale di Aurelio De Laurentiis dove ha deciso per anni le sorti napoletane.