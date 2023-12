Giuntoli, omaggio al Napoli: «Lo scudetto di un gruppo straordinario»

Cristiano Giuntoli ha ricevuto un premio a Torino, dal palco del Golden Boy, nell'evento organizzato da Tuttosport. «A testa bassa ho sempre pensato a lavorare e a fare il meglio per il mio club. Devo ringraziare Aurelio De Laurentiis che ha avuto molta pazienza con me non io con lui come tutti pensano, per le volte che ho sbagliato e sono state tante. Perchè a volte ho sbagliato, lui ha avuto pazienza con me. Mi ha lasciato anche esprimere e alla fine ci siamo togliti una grande soddisfazione. Lo scudetto a Napoli? È un insieme di cose straordinarie che mi hanno avvolto per tanti anni e hanno coronato un sogno insieme a tante persone. Ho avuto collaboratori bravissimi, allenatori bravissimi e un presidente che mi ha assecondato. Quando succedono cose del genere le cose vanno sempre suddivise in tante persone. Io mi sento un principale attore, ma veramente è stata la vittoria di un gruppo di lavoro che è partito da lontano».