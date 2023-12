Napoli-Inter, la curva nerazzurra: «Infami, odio per i napoletani»

La gara di questa sera al Maradona tra Napoli e Inter sarà trasmessa in tutto il mondo, spettacolo in campo e sulle tribune dove però mancheranno i tifosi nerazzurri residenti in Lombardia.

I sostenitori della Curva Nord CN69, però, hanno trovato comunque il modo di farsi notare in queste ore. Dai loro canali ufficiali social, infatti, gli ultras interisti hanno mostrato due striscioni affissi tra le strade di Milano: «Ieri, oggi e domani odio per Napoli e i napoletani» insieme con «La vostra razza di infami, la vergogna dell'umanità». Attenzione massima da parte delle forze dell'ordine per il match del Maradona.