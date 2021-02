Confermata l'assenza di Diego Demme, il centrocampista italo tedesco non sarà del match stasera contro la Juventus. Napoli spuntato anche in difesa viste le assenze di Hysaj, Ghoulam, Manolas e Koulibaly. Gattuso conferma quindi il baby Costanzo e Zedadka per il reparto arretrato.

L'elenco dei convocati

Contini, Meret, Ospina;

Costanzo, Di Lorenzo, Maksimovic, Mario Rui, Rrahmani, Zedadka;

Bakayoko, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Cioffi, Insigne, Lozano, Osimhen, Petagna, Politano.

