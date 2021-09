Napoli-Juventus, Spalletti in diretta: «È la partita che sognavo da bambino»

Ci siamo. Alla vigilia di Napoli-Juventus Luciano Spalletti parla a Castel Volturno e anticipa i temi del big match.

La vigilia di Napoli-Juve

«Chi ha sognato il calcio da bambino come me, sogna grandi sfide come queste. Il gusto della rivalità, del match importante. È una partita che anche i calciatori vogliono giocare, siamo nella situazione ottimale che abbiamo sempre sognato».

Il ritorno dei nazionali

«Con queste partite delle nazionali dall’altra parte del mondo, qualche problema per i club viene fuori. De Laurentiis mi trova d’accordo quando dice che andrebbero sistemate le cose. Sicuramente sarà una giornata di campionato condizionata, è un po’ come quando vai a teatro ma non ci sono i migliori attori. Bisognerebbe trovare soluzioni diverse. Certo, quelli che sono rientrati dalle nazionali hanno un po’ di fatica nella testa. Sappiamo quanto ci tengono a dare un contributo al proprio Paese. Lobotka non è al massimo, dobbiamo vedere come sta Zielinski e valutare altri rientri».

Il debutto di Anguissa

«Frank ha fatto vedere subito che ci può stare a questi livelli. Ci sarà molto utile, le sue caratteristiche non si trovano altrove nella nostra rosa. È quello che cercavamo per completarci».

Il campionato del Napoli

«Se vogliamo diventare grandi dobbiamo avere lo spessore dei grandi, il loro modo di fare e ragionare. Abbiamo parlato spesso di completezza della rosa, intendevo proprio momenti come questo. Poi ci sono problemi “burocratici” che ci ritroveremo giovedì, ma non possiamo farci niente e dovrebbero risolverli altri».