Napoli-Kaio, beffa della Juventus: «Stiamo trattando la cessione»

La beffa è ormai dietro l'angolo, anche se l'affare sembrava ormai lontano dalle corde del Napoli. «Stiamo trattando con la Juventus per Kaio Jorge», le parole sono del presidente del Santos, Andres Rueda, che in un'intervista a Estadio97 ha confermato l'addio.

«Non abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto» ha continuato il patron brasiliano parlando della destinazione bianconera. «Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto».