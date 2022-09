Napoli, Kim osservato speciale: in Premier pronti a pagare clausola

L'ottimo avvio di stagione in maglia Napoli per Kim Min Jae ha fatto drizzare già le antenne di mercato di tanti club, che ora seguono con interesse il centrale difensivo sudcoreano arrivato in Italia dalla Turchia qualche mese fa. E secondo la CNN in Premier League diversi club sarebbero già pronti a pagare la clausola di rescissione che è inserita nel suo contratto per lasciare Napoli, ma solamente verso l'estero.

Alla clausola - che più o meno si aggira sul doppio dei 20 milioni spesi dal Napoli per strapparlo al Fenerbahce la scorsa estate - ci sta pensando soprattutto il Manchester United, secondo quanto si legge dagli ultimi aggiornamenti: i Red Devils, che a Napoli seguono già con interesse Osimhen, vogliono eliminare i problemi in difesa con un profilo giovane e di qualità che non pesi troppo sul bilancio.