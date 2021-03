Zielinski al Liverpool, la pazza idea: Klopp pensa a Piotr dopo Wijnaldum

Il nome e le prestazioni di Piotr Zielinski tornano a farsi notare in giro per l'Europa. Il centrocampista del Napoli sta diventando sempre più leader in questa stagione difficle per gli azzurri, in cui la sua luce non stenta però a brillare. Da quando è rientrato dopo la positività al covid dello scorso ottobre, il polacco ha preso spesso per mano la squadra e regalato tante perle da aggiungere alla collezione.

Tanto che in Inghilterra sono convinti che possa fare al caso del Liverpool: a scriverlo e The Mirror, che proiettandosi sulla prossima stagione svela i piani di ricostruzione del Liverpool di Jurgen Klopp. All'allenatore tedesco Zielinski è sempre piaciuto e con il prossimo addio Georginio Wijnaldum chiederà ai Reds di rinforzare la mediana. Uno degli obiettivi è proprio l'azzurro che già prima di sbarcare a Napoli era stato accostato al club inglese.

Ultimo aggiornamento: 18:40

