Napoli-Konami, ecco la partnership: il centro tecnico cambierà nome

Una bella novità sotto il sole di Castel Volturno: il centro sportivo del Napoli cambierà nome, pronto a diventare “SSC Napoli KONAMI Training Center” grazie alla nuova partnership stipulata dal club di Aurelio De Laurentiis con Konami, azienda mondiale e una delle più popolari case di progettazione e sviluppo di videogiochi, fondata nel 1969.

«La partnership ufficiale nel settore dei videogiochi a tema calcistico avrà inizio nella stagione 2021/22 e garantirà numerosi diritti di commercializzazione» si legge dal comunicato ufficiale del club. «Tuttavia, a partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball PES sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione del Napoli completamente autorizzata». Già pubblicato in rete anche il trailer della partnership con Insigne, Mertens e gli altri eroi azzurri pronti ad essere utilizzati in console dai tifosi.