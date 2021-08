Napoli, Koulibaly come Alì: «Vola come una farfalla»

«Vola come una farfalla e pungi come un'ape». Il famoso mantra di Muhammad Ali diventail pensiero del giorno di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli - sempre al centro di mille voci di mercato - il giorno dopo la chiusura del ritiro di Castel di Sangro fa capolino sui social con un messaggio per tutti i fan e postando le foto degli ultimi giorni di lavoro in abruzzo, in vista dell'avvio della stagione.

