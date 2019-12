LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leader in campo e fuori,si riprende la difesa del. «Da tempo cercavamo la vittoria, avevamo perso un po’ di fiducia ed era importante vincere stasera per passare il girone. Vedere lo stadio semivuoto è triste e ci dà fastidio, vincere è anche per i nostri tifosi», ha detto il centrale azzurro.«Questi tre punti ci possono aiutare anche in campionato, ora. Non decidiamo noi il futuro di Ancelotti ma eravamo dispiaciuti per il momento come lo erano i tifosi», ha ammesso. «Possiamo solo andare in campo e provare a vincere ora, Ancelotti fa tutto per aiutarci e noi giocheremo sempre anche per lui. Gesto distensivo della società? Arriverà solo se faremo bene in campo, ma è una situazione complicata soprattutto per i più giovani».