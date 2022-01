Napoli, Koulibaly scrive ai tifosi: «Buona notizia: finalmente negativo»

La notizia era già arrivata nella serata di ieri, ma anche Kalidou Koulibaly ha voluto scriverla sui social per condividerla con i tifosi: «Una bella notizia: sono ufficialmente guarito dal covid» ha scritto il difensore del Napoli che già nelle scorse ore ha potuto riabbracciare il Senegal di Aliou Cisse e i suoi connazionali. Koulibaly è rientrato ufficialmente agli allenamenti oggi, l'obiettivo è andare in campo il prossimo martedì per l'ultima e decisiva sfida del girone contro il Malawi.

Bonne nouvelle: je suis officiellement négatif à la Covid!

💚

Buona notizia: sono negativo al Covid!

💛

Good news: I'm Covid negative!

❤️#KK 💪🏿 — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) January 16, 2022