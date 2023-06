Kubo dice no al Napoli: vuole restare alla Real Sociedad

Nessuna possibilità di vedere Take Kubo in Italia con la maglia del Napoli. Il calciatore giapponese, che pure era stato accostato agli azzurri durante queste prime settimane di calciomercato estivo, ha ribadito nelle ultime ore non solo la volontà di restare in Spagna con la maglia della Real Sociedad ma anche di non vedersi altrove al momento e voler proseguire quindi con i biancoblu.

Il club spagnolo, inoltre, ha informato i media di non aver ricevuto alcuna offerta nelle ultime ore per Kubo - come riporta Diario As - né dal Napoli né dagli altri club accostati al calciatore. L'esterno offensivo classe 2001 è segnato nella lista di mercato azzurra in caso di sostituzione di Hirving Lozano, tra i profili interessanti e che avrebbero potuto riaprire al club di De Laurentiis le porte d'Oriente dopo l'addio di Kim.