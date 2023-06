L'addio di Kim Min-Jae ormai è a un passo, direzione Bayern Monaco: il primo luglio, cioè sabato, sarà il primo giorno utile (l'ultimo sarà il 15 luglio) per i club esteri per poter pagare la clausola rescissoria (tra i 50 e i 60 milioni) e potersi assicurare il difensore del Napoli. Il club bavarese è pronto a concludere l'operazione e a far firmare un contratto con maxi ingaggio fino al 2027 (con opzione fino al 2028) al sudcoreano. E il Napoli ha già preparato il piano per assicurarsi il suo sostituto ed è partita la caccia al difensore centrale: lo slovacco David Hancko, 25 anni, del Feyenoord e il giapponese Ko Itakura, 26 anni, del Borussia Mönchengladbach, in questo momento sono i due da considerare in pole position.

Hancko, seguito anche dal Newcastle, è titolare della Slovacchia (allenata da Calzona), compagno di nazionale di Lobotka, il playmaker del Napoli, e dell'ex capitano azzurro Hamsik e ha giocato da titolare le due partite di qualificazioni europee di giugno contro l'Islanda e Liechtenstein, vinte entrambe, rispettivamente per 2-1 e 1-0. Itakura è nazionale giapponese e ha disputato da titolare le ultime due amichevoli di giugno vinte 6-0 contro El Salvador e 4-1 contro Perù. Hancko ha vinto l'Eredivisie con il Feyenoord e tra campionato e coppe ha messo insieme 34 presenze segnando tre gol, Itakura è stato uno dei protagonisti del Giappone nell'ultimo Mondiale in Qatar. Tutti e due hanno le caratteristiche giuste per poter giocare al centro della difesa del Napoli in coppia con Amir Rrahmani, punto fermo per il presente e il futuro e che ha rinnovato fino al 2027 con opzione di prolungamento a favore del Napoli fino al 2028. Sono anche altri i profili di difensori centrali monitorati dal club azzurro, tra questi Scalvini dell'Atalanta, Schuurs del Torino, Danso del Lens, che però è anche nel mirino del Lipsia, e Lucumi del Bologna.

E poi ci sono le idee a centrocampo, una nuova è quella di Rodri Sanchez, talento del Betis Siviglia, 23 anni, protagonista con la nazionale under 21 all'Europeo. Il suo contratto prevede una clausola rescissoria da 40 milioni ed è seguito da diversi club europei. Un altro giovane centrocampista spagnolo monitorato dal Napoli è Gabri Veiga, 21 anni, del Celta Vigo, che piace anche al Liverpool e anche lui ha una clausola rescissoria da circa 40 milioni. Altri profili seguiti sono Kadioglu del Fenerbhace, Koopmeiners dell'Atalanta. Samardzic dell'Udinese, Maxime Lopez del Sassuolo.

Una voce dal Messico, interessamento del Chivas per l'attaccante messicano del Napoli, una voce che si aggiunge a quelle dei giorni scorsi del possibile interessamento di club arabi per il Chucky Lozano che è in scadenza di contratto tra un anno con il Napoli. Non ci sono stati passi avanti sul fronte rinnovo e andranno verificate le offerte che arriveranno al club azzurro e in questo senso potrebbero decidere di muoversi anche i club di Premier League. Per quanto riguarda il secondo portiere un'idea potrebbe essere quella di Emil Audero della Sampdoria. Gollini, che quest'anno è stato il secondo di Alex Meret, non verrà riscattato dall'Atalanta ma potrebbe ripartire una nuova trattativa con un nuovo prestito.

Intanto tra De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono ripartiti i contatti, il ds azzurro attende l'ok per liberarsi dal Napoli con un anno di anticipo ed è partito il lavoro tra le parti per trovare una soluzione: presidente e direttore sportivo si stanno parlando e la situazione potrebbe sbloccarsi in maniera positiva tra la fine di questa settimana e la prossima.

Il discorso che era rimasto in stand by per un mese ha fatto registrare un importante passo in avanti e potrebbe essere vicina la svolta. Giuntoli, che ha svolto un lavoro straordinario con il club azzurro, rientra nei piani della Juve: operazione che sarebbe possibile solo dopo la risoluzione del contratto con il Napoli.