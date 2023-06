Tra i profili seguiti a centrocampo c'è anche Maxime Lopez, 25 anni, francese del Sasuolo. Una possibile idea per aumentare le soluzioni a centrocampo a disposizione di Garcia, reparto dove andranno via Demme, richiesto in Bundesliga, e Ndombele che non verrà riscattato dal Tottemham.

Lopez è un centrocampista di qualità, che ha nel sua dna la disinvoltura nel palleggio e la rapidità nell'uno contro uno: a Sassuolo è stato uno dei protagonisti della squadra di Dionisi che gioca un calcio d'attacco sempre propositivo.

APPROFONDIMENTI Maxime Lopez al Napoli? Fu lanciato da Rudi Garcia Gabri Veiga sul mercato: la prima offerta è del Liverpool Atalanta-Monza 5-2: tripletta di Koopmeiners

Diversi i profili monitorati a centrocampo, a partire dall'olandese Koopmeiners dell Atalanta, per proseguire con Kadioglu del Fenerbhace, Samardzic dell'Udinese e Gabri Veiga del Celta Vigo. E quest'estate si discuterà del rinnovo di Zielinski che ha il contratto in scadenza tra un anno, nel 2024, e ha espresso la sua volontà di restare; nell'incontro con De Laurentiis dovrà trovare un punto d'incontro con quelli che sono i parametri economici del club azzurro.