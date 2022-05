Napoli, la scelta di Spalletti: niente rifinitura per gli azzurri

Ultimo allenamento della settimana quello di oggi per il Napoli di Luciano Spalletti. Lunga e intensa seduta di lavoro per la squadra che, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto questa mattina partita a tema, esercitazione su calci piazzati e lavoro tattico. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Come riportato dal sito ufficiale del club, il gruppo successivamente ha svolto anche una seduta con corposa parte tattica dato che domani non si allenerà: alla base della decisione di Spalletti e della società l’impossibilità di circolare in città per la tappa del Giro d’Italia prevista, con la chiusura accessorie di diverse ramificazioni stradali cittadine. Insigne e compagni si ritroveranno in ritiro nella serata di domani e svolgeranno il consueto risveglio muscolare nella mattinata di domenica prima di trasferirsi al Maradona.