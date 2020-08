Napoli-Lazio 3-1 in una partita della 38/a e ultima giornata del campionato di Serie A.

LA PARTITA IN DIRETTA

C'è grande attesa anche per la prova di Ciro Immobile, ad un passo dal record di 36 reti in Serie A, ottenuto nella stagione 2015/2016 da Gonzalo Higuain quando ancora vestiva la casacca partenopea. Il Pipita riuscì a raggiungere quella quota con una tripletta proprio al San Paolo all'ultima giornata. I ragazzi di Gattuso sono quindi chiamati a ''difendere'' un record legato a doppio filo col Napoli anche se ora l'autore figura tra i più acerrimi rivali della compagine campana.

Si inizia sotto la pioggia, Immobile subito pericoloso. Ma al 9' è Fabian Ruiz a trovare il vantaggio con uno dei suoi super gol da fuori area. Gli azzurri giocano meglio e potrebbero raddoppiare con Insigne. Ma al 21' Immobile raggiunge i 36 gol di Higuain bruciando tutti. Poche emozioni fino alla fine del primo tempo.

In avvio di ripresa Mertens cerca Callejon ma il taglio non va a buon fine. Al 51' Mertens è atterrato in area ed è rigore. Sul dischetto va Insigneche segna il vantaggio: 2-1 al 52'. Poi è Correa a colpire il palo subioto dopo. Al 70' gran tiro di Callejon che va fuori. Dall'altro lato è Marusic che ha la possibilità del pari. Al 78' entrano Demme, Lozano e Ghoulam. Insigne s'infortuna, piange, la situazione preoccupa. C'è Politano, dentro anche Elmas. Politano chiude la partita al 92', su delizioso assist di Mertens: è 3-1.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi



Ultimo aggiornamento: 22:50

