Napoli-Lazio, il ritorno di Bakayoko e in attacco spazio a Lozano

Ospina ancora indisponibile, Demme out per squalifica contro la Lazio. In porta Meret, a centrocampo in rampa di lancio Bakayoko. Gattuso nell'allenamento di rifinitura di domani a Castel Volturno proverà la squadra da opporre giovedì sera alla squadra biancoceleste al "Maradona", uno scontro diretto per un posto nella prossima Champions League.

LE SCELTE

Gattuso cambierà qualcosa rispetto al match di domenica sera contro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati