Napoli-Lazio è Ciro contro Ciro: Mertens e Immobile, la sfida del gol

Il bomber della storia del Napoli contro quello della storia della Lazio: Mertens contro Immobile, la sfida a suon di gol domani al Maradona. Il belga, 34 anni, in maglia azzurra ha segnato 137 reti in nove stagioni, il centravanti di Torre Annunziata, 31 anni, di reti ne ha realizzate 163 in sei stagioni con la Lazio: due grandi attaccanti dalle caratteristiche diverse, due straordinari finalizzatori.

Dries si è integrato benissimo a...

