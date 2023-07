Napoli-Le Normand, la Real preoccupata: il calciatore può accettare l'azzurro

Un anno fa disse no al Barcellona. Oggi, invece, potrebbe aprire al Napoli. Robin Le Normand potrebbe essere il sostituto di Kim Min Jae in azzurro il prossimo anno: secondo El Nacional, infatti, il difensore franco-spagnolo starebbe pensando di lasciare il club ma vorrebbe anche cambiare campionato e la Serie A potrebbe essere la scelta giusta per il suo futuro.

L'altra offerta italiana, secondo i media spagnoli, arriverebbe dalla Juventus, ma i bianconeri non giocheranno la Champions League, competizione che metterebbe invece la squadra di Rudi Garcia per il prossimo anno. Per concretizzare l'affare, però, servirebbe una offerta alta del club azzurro: la clausola rescissoria del calciatore è infatti di 40 milioni di euro, cifra alta per le mosse del Napoli che difficilmente si spinge a investimenti così elevati.