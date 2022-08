Napoli-Lecce, il prezzo dei biglietti: curve a 30 euro, chiuse le inferiori

Sono in vendita da oggi alle ore 12 i biglietti per la sfida di campionato tra Napoli e Lecce, seconda giornata interna di questa stagione per gli azzurri di Luciano Spalletti, che si disputerà il 31 agosto 2022 alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona di Napoli. Come per il Monza, anche contro i pugliesi continua la politica da «caro-biglietti» che ha visto protagonista la società con le curve in vendita a 30 euro e i distinti a 40. Come per il Monza, almeno a inizio vendita, non saranno venduti i settori inferiori.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 70,00

Tribuna Nisida € 55,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 40,00

Curve anello superiore € 30,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.