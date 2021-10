Napoli-Legia, tra i convocati si rivede Manolas: fuori Zielinski

A poche ore dalla sfida di Europa League contro il Legia Varsavia, non arrivano novità da casa Napoli. Già anticipata l’assenza di Piotr Zielinski, così come quelle di Ounas e Malcuit già in infermeria. In difesa manca anche Mario Rui per squalifica, confermati Petagna e Lobotka tra i presenti e a disposizione, rientra anche Manolas.

L’elenco dei convocati

Idasiak, Meret, Ospina;

Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Manolas Rrahmani, Zanoli;

Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka;

Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.