Napoli, la verità di Koulibaly: «In passato l'avremmo persa»

Protagonista del 2-2 in Inghilterra anche Kalidou Koulibaly, intervenuto dopo la partita: «Potevamo fare meglio, ma il Leicester è una bella squadra. Sapevamo non sarebbe stato facile, loro giocavano verticalmente e in profondità: non siamo stati pronti all’inizio e loro ci hanno punito in velocità» ha detto il difensore azzurro.

«Abbiamo avuto il carattere per ribaltarla, due o tre anni fa potevamo perderla» ha detto Koulibaly. «Sono qui da otto anni, oggi abbiamo più esperienza e nessun timore: serve abbassare la testa e andare avanti. Osimhen ha ascoltato i consigli di tutti. Si è fatto trovare pronto. Ha fatto gol importanti, attacca in profondità come ci serve per metterci in fiducia. Ora continuiamo a lavorare anche se siamo contenti».