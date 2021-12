Napoli-Leicester, 20 € e promozioni: - 50% per chi ha visto il Legia

Domani sera contro l'Atalanta, poi il faccia a faccia con il Leicester nell'ultima giornata del gruppo di Europa League. E contro gli inglesi sarà un match da dentro o fuori per il Napoli di Luciano Spalletti che deve vincere a tutti i costi se vuole passare il turno e qualificarsi alla fase successiva. vista l'importanza del match, il club azzurro chiama tutti a raccolta: le curve del Maradona costeranno 10 e 20 euro, Distinti a 35 euro, i biglietti sono disponibili dalle 17.00 di questo pomeriggio.

Come informato dal sito ufficiale, in occasione del match con il Leicester, il Napoli ha riservato una tariffa scontata del 50% a tutti coloro che sono in possesso di un biglietto dell’ultima gara casalinga di Europa League, quella contro il Legia Varsavia. Per usufruire dello sconto, bisognerà inserire come codice promozionale il numero “tipografico” del biglietto di Napoli-Legia. Coloro che hanno acquistato il biglietto caricandolo in modalità digitale sulla fidelity card, dovranno inserire il numero di fidelity card. Inserendo questi numeri si “sbloccherà” la tariffa scontata del 50%.