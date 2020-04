LEGGI ANCHE

Aveva già messo la faccia per i canali social del Napoli , oralancia l'appello al suo Paese. L'attaccante azzurro ha promosso così una iniziativa della Cruz Roja spagnola per l'emergenzache ha colpito anche il paese iberico da diverse settimane.«Ciao a tutti, vi parlo da casa mia a. So che è un momento molto difficile per tutti noi, proprio per questo vi voglio presentare la campagna di raccolta fondiper aiutare i più deboli che in questi giorni hanno bisogno della Cruz Roja durante la pandemia dovuta al. Io ho fatto la mia donazione, vi invito a fare lo stesso secondo le vostre possibilità per aiutare chi ha più bisogno in questo momento» ha detto Llorente . «Speriamo che tutto questo passi presto e torni per tutti la normalità. Vi mando un forte abbraccio, supereremo le difficoltà tutti insieme».