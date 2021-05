Napoli, Lobotka all'Europeo: lo slovacco insieme a Hamsik

Nonostante le difficoltà mostrate quest'anno con la maglia del Napoli, Stanislav Lobotka è stato inserito nella lista dei pre-convocati della Slovacchia per il prossimo Europeo. Il centrocampista azzurro ha sempre fatto parte del gruppo della sua nazionale in questi mesi e il suo nome è stato confermato, così come quello di Marek Hamsik, l'ex Napoli rientrato in Europa proprio in vista degli Europei.

Per Lobotka una stagione tribolata in maglia azzurra. In un anno e mezzo di Napoli, lo slovacco non ha saputo mai trovare la giusta continuità. Nelle ultime dieci gare giocate dalla squadra di Gattuso, Stan si è visto in campo solo con la Lazio, a risultato ormai acquisito, poi i problemi di tonsillite che ancora lo tengono fuori dal gruppo azzurro.