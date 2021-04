Napoli, anche Lozano ha un prezzo: il messicano piace in Spagna

Siviglia e Atletico Madrid lo seguono da molto vicino, altri club inglesi restano interessati. Hirving Lozano, insomma, piace a tante squadre europee e il suo futuro a Napoli non è così scontato. Se il club azzurro, infatti, ascolterà le offerte la prossima estate, tra i pezzi pregiati del mercato azzurro ci potrà essere anche il messicano arrivato in Italia solo due stagioni fa.

Secondo Fox Sports in Messico, il club di Aurelio De Laurentiis non direbbe no a eventuali offerte importanti per il Chucky, soprattutto per recuperare gli oltre 40 milioni di euro versati al Psv nell'estate del 2019 accontentando le richieste di Ancelotti: Lozano si è rilanciato nella prima parte di questa annata dopo una prima stagione azzurra deludente, ma al club interessa far cassa viste le difficoltà economiche che possono arrivare dal calcio-covid di questi mesi.