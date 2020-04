LEGGI ANCHE

Se il futuro di Hirving Lozano non dovesse essere a, la Premier League sarebbe un palcoscenico importante per il messicano, che un po' di pretendenti le ha conservate nonostante una stagione completamente da dimenticare in azzurro. Tra le altre, ilpotrebbe provare a rilanciare l'esterno ex Psv, con un investimento importante ma che difficilmente soddisferà le richieste del Napoli in questo momento.La chiave, secondo quanto riportato dal Daily Express, potrebbe essere allora: l'ex stella della Lazio, passata in Premier League, è un calciatore che piace molto ae che potrebbe anche interessare al Napoli . Ilnon ha intenzione di privarsene se non per una cifra elevata, ma un eventuale scambio di pedine potrebbe far comodo ad entrambi i club.