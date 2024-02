Napoli, Luigi De Laurentiis contro papà Aurelio: «Mi dissocio». Poi il dietrofront

Si apre la querelle in casa De Laurentiis: dopo le parole di Aurelio che aveva etichettato il Bari come seconda squadra del gruppo familiare e la difesa del sindaco barese Decaro, anche Luigi De Laurentiis, figlio e numero uno dei pugliesi, ha voluto commentare la vicenda sui social.

«È inutile che io ci giri intorno: devo dissociarmi dalle dichiarazioni rilasciate da mio padre, presidente dell’altra squadra della FilmAuro. Così come non sempre un figlio la pensa come il proprio padre, può accadere che due soci non condividano la stessa visione aziendale. Voglio credere che le parole di mio padre siano state mal interpretate o che lui stesso non si sia espresso con chiarezza, perché ovviamente non è possibile parlare di Bari e del Bari derubricandole a seconda squadra del gruppo non solo perché non è vero ma, inoltre, non rende giustizia alla storia di questa piazza. In ogni caso che ci sia stato un malinteso o meno, quanto accaduto è la dimostrazione nei fatti della totale autonomia che esiste fra le due realtà aziendali» si legge dal suo lungo post Instagram.

Luigi ha poi continuato: «La mia prima squadra è il Bari e fino a quando sarò qui ne difenderò gli interessi, l’onore e i colori, con onestà intellettuale e morale e con impegno di fronte a chiunque». Pronto il dietrofront di Aurelio su Twitter: «Io penso che avere come proprietà due squadre, in due diverse categorie, sia semplicemente un valore aggiunto, per entrambe. Era questo il senso del mio ragionamento. Il Bari è guidato da mio figlio Luigi De Laurentiis in totale autonomia ed è stato a un passo dalla serie A solo sette mesi fa.

L’obiettivo della proprietà è quello di portarlo più in alto possibile. Se le mie parole hanno offeso i tifosi mi dispiace».