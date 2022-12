Napoli, la maglia del 1991 tra le più costose di sempre

Nella Top 5 delle maglie calcistiche più costose di sempre c’è anche quella del Napoli. L’azzurro è l’unico club presente in questa mini classifica - tutte le altre sono nazionali - stilata dal magazine GQ che ha analizzato le offerte di mercato in giro per il web sulle divise da gioco: al quinto posto c’è proprio una magliaazzurra, l’ultima vestita da Diego Armando Maradona.

Servono almeno 500 euro, infatti, per aggiudicarsi una maglia del Napoli della stagione 1990/91, l’ultima maglia del club vestita dall’argentino - che andrà via durante l’anno - ma anche l’ultima con sul petto un tricolore. Al primo posto della classifica i 1000 euro per una maglia dell’Olanda 1988, 800 euro per quella della nazionale tedesca a Italia ‘90, mentre alla base del podio un’altra maglia di Maradona, quella usata a Usa ‘94 (almeno 700 euro).