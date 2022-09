Napoli, nuova maglia per Halloween: è già in vendita per i tifosi a 125 euro

Fondo azzurro e pipistrelli pronti all'assalto. Dopo le ragnatele comparse lo scorso anno, anche nel 2022/23 il Napoli di Aurelio De Laurentiis e EA7 inaugurano la nuova divisa per Halloween, già in vendita - il prezzo resta 125 euro come per le altre edition svelate fin qui - per i tifosi da questa mattina negli store ufficiali del club azzurro. Una versione che nella passata stagione ha avuto successo tra i tifosi e che spera di replicare anche quest'anno. La divisa sarà utilizzata nelle gare al Maradona del mese di ottobre, già domani col Torino e poi contro Bologna e Sassuolo.

Our special edition Halloween jersey is here! 🦇



👻 ORA DISPONIBILE! NOW AVAILABLE! 🎃

