Altro tassello mancante per il Napoli di Luciano Spalletti, che questa mattina ha fatto a meno di Kostas Manolas e anche Kevin Malcuit. Il greco ha saltato tutti gli ultimi allenamenti con il gruppo a Dimaro, si è allenato da solo e poi ha salutato il campo poco prima della fine della sessione di lavoro. Personalizzato anche per il terzino francese, piccoli acciacchi fisici da mettere in conto all'inizio del lavoro stagionale.