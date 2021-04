Napoli, Malcuit resta a Firenze? «Ci aiuterà, abbiamo bisogno di lui»

Il presente di Kevin Malcuit fa rima con la Fiorentina, la squadra che ha raggiunto lo scorso gennaio lasciando Napoli, ma il futuro del terzino francese è tutto tranne che già deciso. Malcuit si è infatti trasferito a Firenze in prestito fino a fine stagione e in viola sta provando a giocarsi le sue chances per la permanenza magari anche il prossimo anno.

«Ha avuto un problema nelle ultime settimane, ma ora è a nostra disposizione» ha commentato Iachini in conferenza parlando di Malcuit. «Ha grande fisicità e margini di crescita a livello di prestazioni. Sono certo che nel tempo potrà darci una mano, lo vedo coinvolto nel progetto. È tra i convocati, abbiamo bisogno di tutti in questo finale di stagione» ha commentato.