Napoli, manita record e festa social: «È un giorno migliore di altri»

Cinque gol all'esordio in Serie A sono un record per il Napoli che mai nella sua storia era andato oltre le quattro reti nella prima gara di un nuovo campionato. E l'entusiasmo corre via veloce anche sui social: «Ogni giorno è un buon giorno, ma qualcuno è meglio di altri» ha scritto sui social Khvicha Kvaratskhelia, il georgiano esordiente che ieri ha incantato tutti con gol e assist. In gol anche Matteo Politano: «Iniziare bene: fatto! Buon Ferragosto!» ha scherzato l'esterno azzurro. «Bella vittoria di squadra, bravi tutti. Avanti così» le parole del nuovo capitano Di Lorenzo, anche Alex Meret ha voluto esultare sul web: «Buona la prima».