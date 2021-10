Manolas si ferma per infortunio: trauma distorsivo alla caviglia

Brutta notizia per Kostas Manolas: come riportato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, il difensore greco questa mattina è uscito dal campo anzitempo, durante la sessione di allenamento quotidiana al Konami Center, per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra che sarà da valutare nelle prossime ore.

Migliorano gli altri presenti in infermeria: Malcuit ha svolto terapie, per Ounas terapie e lavoro personalizzato in palestra. Petagna ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo mentre Lobotka è tornato tra i disponibili. Rientrato questa mattina a Napoli anche Koulibaly dopo gli impegni con la nazionale.