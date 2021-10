Napoli, la grinta di Manolas: il greco è pronto al rilancio

Manolas è pronto per il riscatto dopo la partenza della stagione che non è stata delle migliori. Il difensore greco, uno dei più esperti del gruppo azzurro, si è allenato la settimana scorsa a Castel Volturno con tutti gli altri compagni del Napoli che non sono partiti con le nazionali.

Sta bene Manolas, pronto a rituffarsi nella mischia per dare il suo contrubuto e a giocarsi tutte le sue carte per tornare in campo dal primo minuto: il difensore greco sarà in corsa per una maglia da titolare già domenica al "Maradona" contro il Torino. Spalletti lo conosce bene per averlo avuto nella Roma e sa bene le sue potenzialità: Manolas è al terzo anno a Napoli e sarà molto importante per il reparto arretrato soprattutto nel periodo in cui mancherà Koulibaly per gli impegni con la coppa d'Africa.

Ha giocato da titolare le prime tre partite contro Venezia, Genoa e Juventus. A Udine trovò spazio dal primo minuto Rrahmani e da quel momento in campionato ha sempre giocato il difensore kosovaro in coppia con Koulibaly. Manolas è stato impiegato dal primo minuto contro lo Spartak Mosca nell'ultimo match di Europa League al Maradona.