Napoli-Maximiano, il Granada: «Via solo se pagano la clausola»

Il nome di Luis Maximiano è tornato a girare con vigore in queste ore, accostato al Napoli di Luciano Spalletti che ha perso Ospina e ha tanti dubbi ancora sul futuro di Alex Meret. A fare chiarezza ci ha pensato Alfredo García Amado, direttore generale del Granada che detiene il cartellino del portiere: «Ci sono calciatori che non vogliono restare, se vogliono andare via dovranno portarci delle offerte che per il Granada siano interessanti, altrimenti resteranno con noi».

Per il Granada la questione sembra essere facile: «Non dobbiamo vendere per forza Luis Maximiano, c’è un contratto in vigore con il club e in questo contratto esiste anche una clausola rescissoria» ha spiegato il dg degli andalusi. «Noi non vogliamo che vada via, ma se vuole andare basterà pagare la clausola che già esiste, non dovranno nemmeno dirci nulla. Noi lavoreremo per costruire una squadra competitiva e lavoriamo affinché non vada via».