Napoli e media gol in Serie A: tre azzurri nella Top 10

Solo 50 minuti giocati in questo campionato e anche un gol. Janis Antiste è il calciatore con la miglior media gol in Serie A al momento, ma nella speciale classifica stilata dai dati Opta Italia ci sono ben tre calciatori azzurri nelle prime dieci posizioni. Il miglior calciatore per Spalletti è Giovanni Simeone, autore in campionato di 3 gol con una media di una rete (tra l'altro anche decisiva) ogni 56 minuti. Un vero lusso avere l'argentino in panchina.

Al quarto posto della graduatoria c'è invece il bomber del campionato: Victor Osimhen ha segnato 17 reti in 18 partite giocate in questa Serie A, concretizzando una rete ogni 88 minuti in cui è in campo. Lo seguono il connazionale Lookman (108') e Vlahovic (127'), ma al 9° posto in classifica c'è anche Eljif Elmas, autore di un gol ogni 138 minuti in campo. Appena fuori dalla Top 10 c'è Khvicha Kvaratskhelia, con una segnatura ogni 146'.