Il Napoli nei pensiari di Dionisi: «Speriamo non siano al meglio»

C'è il Napoli nei pensieri di Alessio Dionisi, allenatore di un Sassuolo che vuole mettere lo sgambetto ai primi della classe. «È stimolante affrontarli, è un piacere vederli. Al tempo stesso ti auguri che non siano nella condizione psicofisica ideale quando li affronti» ha detto il neroverde ai microfoni di Dazn dopo l'ultimo turno di campionato giocato.

«In Serie A Osimhen è un giocatore che fa la differenza. Se difendi basso in area è quasi immarcabile. Se lo aggredisci alti attacca gli spazi come pochi» ha continuato Dionisi. «È quasi immarcabile nell’uno contro uno. Forse può crescere nello stretto, ma in questo momento è in fiducia e rende il doppio. Il mio pupillo? Mentalmente era Raspadori. Lui batte tutti».