Napoli, Elmas nel tridente da record: solo City e Psg segnano di più in Europa

Non solo Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Ormai Luciano Spalletti può contare davvero su un attaccante azzurro: Eljif Elmas è pronto, segna più di Matteo Politano e Hirving Lozano, lascia il marchio in gare importanti e porta punti pesanti in dote agli azzurri. Il macedone sta vivendo - al quarto anno di Napoli - la stagione della definitiva consacrazione pur non essendo di fatto un titolare ma un elemento aggiunto che l'allenatore toscano ha fin qui gestito al meglio nelle rotazioni.

Sei i gol stagionali per Elmas, tutti in Serie A: il record personale - le 7 reti segnate un anno fa tra campionato e Europa League - è già lì a un passo per il 23enne azzurro che fa della duttilità e della qualità le sue armi migliori. Creando un terzetto da sogno con i due compagni d'attacco: insieme, infatti, Osi-Kvara-Eljif hanno messo insieme 32 gol in questo campionato, attestandosi come il terzo miglior tridente dei maggiori campionati europei, una notizia che di certo farà felice anche Aurelio De Laurentiis, pronto a spendere una cifra importante per il macedone quattro estati fa.

Fa storia a sé - come spesso accade - il Manchester City di Pep Guardiola: Haaland, insieme con Foden e Mahrez hanno messo insieme 37 gol in Premier League (25 arrivano dalla punta norvegese). Un passo avanti al Napoli è anche il Paris Saint Germain che può vantare nomi come Messi, Neymar e Mbappé: le tre stelle mondiali hanno saputo mettere insieme 35 gol fino a oggi in Ligue 1.