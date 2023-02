Spalletti e la gag con Ballardini: il toscano lo richiama in campo

Luciano Spalletti non perde mai la sua verve toscana: prima del match con la Cremonese di ieri sera al Maradona, l'allenatore del Napoli ha scherzato in maniera più che evidente con Davide Ballardini, allenatore dei grigiorossi, che non era riuscito a salutare. Spalletti l'ha rincorso e poi tirato per il cappuccio, quasi spaventando il collega che ha poi sorriso: le immagini dell'incontro sono state immortalate dalle telecamere di Dazn e diventate poi virali sui social.

Spalletti casually grabbing Ballardini by his hood for the pre match handshake 😅 pic.twitter.com/88yzVUhnMH — S Nerazzurro (@SaifNerazzurro) February 12, 2023