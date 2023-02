Napoli, -161 milioni negli ultimi cinque anni di mercato

Le ultime cinque stagioni di mercato per il Napoli sono state impegnative. Gli azzurri hanno portato a casa ottimi calciatori e venduto anche molto bene, ma il passivo alla fine c'è: a mostrarlo è l'ultimo studio del Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - che ha analizzato entrate e uscite dei migliori club europei nelle sessioni di mercato degli ultimi cinque anni.

Il passivo del club di De Laurentiis è importante: -161 milioni per gli azzurri nel computo totale tra entrate e uscite. E non è nemmeno il dato peggiore per la Serie A: guida la Juventus con un passivo record di -337, poi il Milan con -227 milioni ad anticipare proprio gli azzurri. Simbolo di virtù italiana è invece l'Udinese, che chiude con +131 milioni di attivo, bene anche il Sassuolo con un +73 in tabella.