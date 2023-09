Napoli, Meluso promuove il mercato: «Importante riconfermare i big»

La prima estate da direttore sportivo del Napoli non è stata di certo facile per Mauro Meluso, arrivato subito dopo lo scudetto nel club e alle prese con un nuovo ciclo da far partire. «Ma siamo molto soddisfatti del lavoro fatto» ha detto il ds napoletano a Dazn poco prima del match contro la Lazio e a poche ore dalla chiusura del mercato.

«Avevamo degli obiettivi chiari, siamo soddisfatti degli acquisti fatti che ci servivano a riempire delle caselle vuote della nostra squadra dopo alcune cessioni» ha spiegato Meluso ai microfoni di Dazn «La cosa più importante era soprattutto la riconferma di quei calciatori che hanno giocato una stagione straordinaria lo scorso anno. Con i nuovi acquisti speriamo di poterci ripetere».